Hakları için genel merkez önünde toplanan Trendyol işçilerine gözaltı

Trendyol’un deposunda çalışan işçiler sendikalaştıkları için bir ay önce önce işten çıkarılmıştı.

Haklarını almak için direnişlerini sürdüren işçiler, bugün haklarını talep etme üzere İstanbul Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde toplandı.

Şirketin genel merkezi önünde toplanan işçiler, burada polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. İşçiler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen, serbest bırakılmasının ardından yaşananları soL'a değerlendirdi.

Şen, şunları söyledi:

"Trendyol'un çöktüğü haklarımızı almak için Trendyol Genel Merkezi önünde toplandık. Muhatap ve görüşme talep ettik. Talebimiz karşılık bulmadı ve çok sayıda polis tarafından sert biçimde gözaltına alındık. Haklarını arayan işçilerin karşısına konunun muhatapları değil polis çıkartılmaya devam ediliyor. Vazgeçmek yok, direnmeye devam edeceğiz. Haklarımızı almanın yolunun bu olduğunu biliyoruz. Kamuoyuna çağrımız bizimle dayanışma içinde olmalarıdır."