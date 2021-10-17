Trende cinsel saldırı: Yolcular seyretti

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde banliyö treninde yolculuk eden bir kadının diğer yolcuların gözü önünde tecavüze uğradığı, yolcuların olaya müdahale etmediği ve polise ihbarda bulunmadığı açıklandı.

35 yaşındaki saldırgan Fiston Ngoy'un olayın ardından yapılan ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.

Çarşamba günü yerel saatle 23.00 sıralarında gerçekleşen saldırının güvenlik kameralarınca kaydedildiği, saldırı sırasında çevrede başka yolcuların da olduğu ancak bu kişilerin hiçbir müdahalede bulunmadıkları ortaya çıktı.

Güneydoğu Pensilvanya Ulaştırma Kurumu'ndan (SEPTA) yapılan açıklamada bir kurum çalışanın olayı gözlemleyip acil çağrı hattı 911'i araması üzerine saldırganın bir sonraki durakta yakalandığı belirtildi.

Polis hastaneye kaldırılan kadının saldırganı tanımadığını ve güçlü bir şekilde olaya dair her ayrıntıyı verdiğini aktardı. Polis, vagonda bulunan kameranın cinsel saldırıyı tamamen kayıt altına aldığını açıkladı.

SEPTA'dan yapılan açıklamada saldırı sırasında trende başka yolcuların da olduğu, saldırıyı hiçbir müdahalede bulunmadan seyreden bu kişilerin ihbarda bulunmaları durumunda saldırının önlenebileceği belirtildi.