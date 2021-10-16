İki ayrı kafede çok sayıda kadın içkilerine uyuşturucu katılması sonrası istismara uğradı

Belçika'da aynı kişiye ait iki farklı kafede çok sayıda kadının içkilerine uyuşturucu madde katılarak istismara maruz kaldığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, perşembe akşamı bin 300'den fazla kadın, Brüksel kafelerinde yıllardır sürdüğü belirtilen cinsel istismar olaylarını protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

Tepkilerin odağında, Brüksel'in Ixelles (Elsene) semtindeki öğrenci bölgesinde yer alan ve aynı kişiye ait olduğu belirtilen El Cafe ve Waff adlı iki işletme var.

Geçen hafta Waff adlı kafeye giden iki genç kadın, "Féminisme Libertaire Bruxelles" adlı kadın örgütünün Instagram sayfasında, bu işletmedeki bir barmenin içkilerine uyuşturucu katarak tecavüz ettiğini duyurdu.

Aynı kişiye ait iki kafenin boykot edilmesi çağrısının yer aldığı paylaşımın altına, yaklaşık 25 kadın, Waff ve El cafe adlı işletmelerde farklı tarihlerde cinsel istismara uğradıklarını yazdı.

RTBF kanalı, kafede içkisine uyuşturucu katıldığını belirten 8 kadınla görüştü. Bu kadınlardan 4'ü uyuşturulduktan sonra istismara uğradıklarını söyledi.

Brüksel Savcılığı, Ixelles'teki kafelerde meydana geldiği belirtilen cinsel suçlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada, şu ana kadar 17 kadının suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.