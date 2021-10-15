Kadın Dayanışma Komiteleri: Herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek

Göçmenlerle ilgili doğru bilgilere yer veren bir broşür hazırlayan Kadın Dayanışma Komiteleri emekçileri birlikte mücadeleye çağırdı.

Kadın Dayanışma Komiteleri'nin "Herkese Yeter Dünya Herkese Yeter Ekmek" başlıklı broşüründe şöyle deniliyor:

"Her gün göçmenlerle ilgili onlarca şey duyuyoruz; bunların çoğu kulaktan dolma bilgiler… Bir gün uyanıyoruz işsizliğin suçlusu göçmenler, öbür gün uyanıyoruz 'bu suç oranlarını hep göçmenler artırıyor'… Bir koca somun ekmekle doymaya çalışan beş kardeş gibi, resmen göçmen kardeşlerimizin lokmalarını sayıyoruz, bizden az yedikleri halde ekmeğimize ortak oldular diye onlara diş biliyoruz. Oysa biz kardeşiz dostlar, bu kavga kardeş kavgası.

Kavga edeceksek, hepimizi bir somun ekmeğe muhtaç edenlerle kavga edelim… Açlığı, savaşları, işsizliği, yoksulluğu yaratan bu sömürü düzeniyle kavga edelim… Bizler ev bulamazken, göçmen kardeşlerimiz on kişi ev demeye utanacağımız konutlarda kalırken; onlarca evi, villası, köşkü, sarayı, yatı, katı olanlarla kavga edelim. Suriye’deki akan kanda parmağı olanlarla, kafa kesen cihatçı çeteleri besleyenlerle kavga edelim.

Eğer göçmen emekçi kardeşlerimizle birlikte vereceğimiz bu kavgayı kazanırsak; herkese yeter dünya, herkese yeter ekmek!"

Göçmenlerle ilgili yanlış bilinenlere ve gerçeklere ilişkin madde madde örneklerin sıralandığı broşüre TKP'nin internet sitesindeki şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.