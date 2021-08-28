Kadın Dayanışma Komiteleri Ankara'da buluştu: 'Emperyalizme ve gericiliğe karşı kadınlar birlik olmalı!'

Kadın Dayanışma Komiteleri, Ankara'da düzenlediği kurultayın ilk gününün sonunda Sakarya Meydanı'nda Emperyalizme ve Gericiliğe Karşı Kadınlar Birlik Olmalı” diyerek bir araya geldi.

Kadınlar eylemde kendilerini hedef alan gerici saldırılara ve bu saldırılarla nasıl mücadele edileceğine vurgu yaptı.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına basın açıklamasını okuyan Yeliz Karaca, "Sömürü düzeni, emperyalizm ve dinci gericilik, Türkiye’de ve dünyada insanların hayatını her yönden zorlaştırıyor. Bu karanlık tablodan en çok etkilenenlerse emekçi kadınlar oluyor" dedi.

'Düzenin kadın düşmanlığı kadınların hayatını zindana çeviriyor'

"Bu ülkenin emekçi kadınları olarak, yoğun sömürü altında, çoğu zaman sigortasız, güvencesiz çalışıyoruz. İşsizlik tehdidi her an kapımızda. Pandemide olduğu gibi krizlerde ilk işten çıkartılan biz oluyoruz. Bunların yanında bir de ev işlerinin yükü omuzlarımızda. Çocuklara, hastalara, yaşlılara biz bakıyoruz. Sermaye düzeni, emeğimizi sömürme üzerine kurulu" diyen Karaca şunları söyledi:

"Düzenin kadın düşmanlığı, AKP gericiliği ile katmerlenerek, kadınların hayatını zindana çeviriyor. Kadına yönelik şiddet bizlerin hayatını yaşanmaz kılarken, siyasiler sorumluluklarını hiç kabul etmeden timsah gözyaşları döküyor. Devlet hiçbir caydırıcı önlem almazken, şiddet siyasilerin diliyle, medyayla, dinci gericiliğin toplumsal alana yayılmasıyla her gün daha fazla özendiriliyor. Toplumsal hayatta kadının yerini kısıtlamaya çalışan söylemler devam ediyor..

Dinci gericilik ve emperyalizmin son marifeti, Taliban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesi oldu. ABD emperyalizmi, kendi beslediği Taliban’a Afganistan’ı terk edip ülkeden çekilirken, Afgan halkı dinci gericiliğin vahşeti ile baş başa kaldı. İzlediğimiz görüntüler, bu ülkenin nasıl bir kabus yaşadığını gözler önüne seriyor. Dinci gericiliğin, özellikle kadınlar için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu gösteriyor. İnanıyoruz ve umut ediyoruz ki, Afgan halkı, on yıllardır ABD emperyalizminin Ortadoğu’nun başına sardığı dinci gerici teröristlerden kurtulacaktır. Afganistanlı kadınlar, tekrar özgür ve eşit bir yaşama sahip olacaklardır.

'Kadının sömürüden ve gericilikten kurtulması, bu düzenin toptan çöpe atılmasıyla mümkün'

Türkiye’de ve dünyada, kadının sömürüden ve gericilikten kurtulması, bu düzenin toptan çöpe atılmasıyla mümkün. Bunun için mücadele ediyoruz, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Birlik olacağız, kadınların karşı karşıya kaldıkları her soruna birlikte çözüm üreteceğiz. Emeğimizi sömürenlere birlikte ses çıkaracağız, iş yerlerindeki hak gasplarının üzerine gideceğiz. Kreş hakkımızın, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkımızın peşine düşeceğiz. Dinci gericiliğin yarattığı baskılara birlikte göğüs gereceğiz. Taciz, istismar ve şiddete karşı kol kola gireceğiz. Burada bir kez daha tüm emekçi kadınları emperyalizme ve gericiliğe karşı birlik olmaya çağırıyoruz!"

“Emperyalizme ve Gericiliğe Karşı Kadınlar Birlik Olmalı” başlıklı basın açıklaması Ankara Emniyeti tarafından keyfi biçimde engellenmeye çalışılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hukuksuz yasaklama girişimine Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Engelleme girişimine karşı TKP Ankara İl Örgütü, Kadın Dayanışma Komiteleri’ni yalnız bırakmayacak ve Sakarya Meydanı’nda yerini alacaktır" açıklaması yapmıştı.