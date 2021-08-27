Yasaklama girişimine tepki: 'Ankara Emniyet Müdürlüğü siyasi faaliyetlerimize yasak koyamaz!'

Ankara Emniyet Müdürlüğü, hukuksuz bir şekilde Kadın Dayanışma Komiteleri'nin eylemini yasaklama girişiminde bulunurken, Türkiye Komünist Partisi, "Engelleme girişimine karşı TKP Ankara İl Örgütü, Kadın Dayanışma Komiteleri’ni yalnız bırakmayacak ve Sakarya Meydanı’nda yerini alacaktır" açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Faaliyetlerimize Yasak Koyamaz!

Kadın Dayanışma Komiteleri’nin düzenleyeceği “Emperyalizme ve Gericiliğe Karşı Kadınlar Birlik Olmalı” başlıklı basın açıklaması Ankara Emniyeti tarafından keyfi biçimde engellenmeye çalışılmaktadır.

Parti avukatlarımız aranarak hukuksuz bir şekilde Ankara Emniyeti’nin bu açıklamayı yaptırmayacağı ifade edilmiştir. Basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü dahil düşünce ve ifade hürriyetini içeren haklar tüm yurttaşlar için geçerlidir, bir kesime sınırsız tanınan hakların başka bir kesime çeşitli dayanaksız bahanelerle tanınmaması kanuna aykırıdır. Ankara Emniyeti’nin bu tavrı ile Anayasal hakkımız olan basın açıklaması yapma özgürlüğümüz tamamen subjektif ve mesnetsiz gerekçelerle yok sayılmak istenmektedir.

Basın açıklaması yapma konusunda mevzuat açıktır ve Emniyet Müdürlüğü’nün tutumu açıkça suçtur.

Herkes, önceden izin almaksızın Anayasa’nın ilgili maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması düzenleme hakkına sahiptir. Anayasa ve kanunlar tarafından yurttaşlara tanınan bu hak keyfi idari kararlarla geri alınamaz, engellenemez. Engelleyen kişi veya kurumlar, kanunları ve temel hak ve özgürlükleri ihlal etmiş olur. Ayrıca Anayasa’ya göre siyasi parti faaliyetlerinin engellenmesi hukuksuzdur.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne sesleniyoruz: TKP’nin herhangi bir siyasi faaliyetini hukuka aykırı yöntemlerle engelleyemezsiniz!

Engelleme girişimde bulunan tüm emniyet mensupları hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı da şimdiden kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Engelleme girişimine karşı TKP Ankara İl Örgütü, Kadın Dayanışma Komiteleri’ni yalnız bırakmayacak ve Sakarya Meydanı’nda yerini alacaktır.

Bir kez daha hep birlikte, güçlü bir şekilde haykıracağız:

Kadınlar Susmadı, Susmayacak!

Gericiliğe karşı kadınlar birlik olmalı!

28 Ağustos Cumartesi saat 18.00’de bu sözleri haykırmak için Sakarya Meydanı’nda olacağız!

Türkiye Komünist Partisi