Kadın Dayanışma Komiteleri'nden eylem çağrısı

Kadın Dayanışma Komiteleri, bölgedeki son gelişmeler ve kadınları hedef alan gerici saldırılara ilişkin cumartesi günü bir basın açıklaması yapacak.

"Gericiliğe de emperyalizme de seyirci kalmayacağız! Emperyalizme ve gericiliğe karşı kadınlar birlik olmalı!" diyen Kadın Dayanışma Komiteleri, "28 Ağustos Cumartesi saat 18.00'de bu sözü haykırmak için Sakarya Meydanı'nda olacağız!" açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda haftasonu ilk kurultayını gerçekleştirecek olan Kadın Dayanışma Komitelerinden Gülperi Putgül Köybaşı şunları söyledi:

"Dayanışma ve mücadele dolu bir yılı geride bırakan Kadın Dayanışma Komiteleri, 28-29 Ağustos tarihlerinde ilk kurultayını Ankara'da gerçekleştiriyor. Kadınlara dönük her türlü eşitsizlik, baskı ve şiddete karşı dayanışma ve kadının kurtuluşu mücadelesini yükseltme hedefiyle yola çıkan KDK'ler bu kurultayda hem bugüne dek edindikleri deneyimleri hem de önümüzdeki döneme ait iddialarını, yeni yöntem ve araçlarını değerlendirecek. Kurultayın ardından KDK'ler tüm emekçi kadınları emperyalizme ve gericiliğe karşı birlik olmaya çağırdıkları bir basın açıklaması yapacaklar."