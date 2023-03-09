'Transdinyester liderine yönelik suikast girişimi engellendi'

Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden ve Rus "barış gücü" birliklerinin konuşlu olduğu Transdinyester bölgesinin devlet güvenlik bakanlığı, bölge lideri Vadim Krasnoselskiy'e yönelik suikast girişiminin önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, suikast girişimine karışan şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, saldırının Ukrayna'nın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Birkaç gün önce Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, "Rusya'nın bölgede istikrarı bozmaya yönelik girişimleri" karşısında "Moldova'nın kendi güvenliğini artırma çabalarına" verilen desteği ele almıştı.

ABD-Romanya ikili ilişkileri ve NATO bünyesindeki "savunma" ortaklığının da ele alındığı görüşmede bakanlar, Moldova hükümetine desteğini ifade etmişti.

Moldova ile Transdinyester arasında gerilim geçen haftalarda yükselmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Şubat ayının sonlarında Kiev'in Transdinyester'e karşı silahlı provokasyon hazırlığında olduğunu ve bu provokasyonun neo-Nazi Azov Taburu da dahil Ukraynalı gruplar tarafından gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Kiev yönetimi, Moskova'nın iddialarını yalanlamıştı.