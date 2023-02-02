Lavrov: Batı 'sonraki Ukrayna' rolü için gözünü şimdi Moldova'ya dikti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Kiselev'in sorularını yanıtladı. Lavrov, "ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini içeren veriler dahil pek çok rapor hazırlıyoruz. Bunlar operasyonun yıldönümünde yayımlanacak" dedi.

Ukrayna’da süren askeri operasyona ilişkin ’Tüm bunlar ne zaman sona erecek? sorusuna yanıt veren Lavrov, "Askerin görevi işini yapmak, kayıpları en aza indirmek ve neyin ne zaman biteceğini düşünmemek" ifadelerini kullandı.

'Zelenskiy, kendisi de bağımsız bir şahsiyet olduğunu düşünmüyor'

"Kimse Kiev'i Moskova ile müzakerelere geri dönmeye ikna etmeye çalışmıyor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, kendisi de bağımsız bir şahsiyet olduğunu düşünmüyor, zira sürekli manipüle ediliyor" diyen Lavrov, "Hepimiz Ukrayna ile yaşanan ihtilafın sona ermesini istiyoruz, ancak zaman başlıca faktör değil" diye konuştu.

Batı’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri yaptırımlar ve Alman hükümetinin de uzun tartışmaların ardından bu ülkeye kendi yapımı Leopard 2 tankları göndermeyi kabul etmesine dair Lavrov, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeyeceğini söylemiş olmasına rağmen kendisi görüşünü değiştirmesiyle bilinen biri. Kiev rejimine Batı tarafından gönderilen silahların menzili arttıkça, bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacaktır" yorumunda bulundu.

Bu, bir ‘Rus sorununu ortadan kaldırma’ girişimidir'

Rusya’nın amacının Ukrayna güçlerini kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmek olduğunu ileri süren Sergey Lavrov, "ABD’nin kendi ‘üstünlüğüne’ ve ‘haklılığına’ olan inancı, Rusya’nın şu an Batı ile yaşadığı gerilimin ana sebebi. Batı, Rusya’yı on yıllar boyunca toparlanamayacağı bir yenilgiye uğratmaya çalışıyor. Bu, bir ‘Rus sorununu ortadan kaldırma’ girişimidir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Jeopolitik bir savaşın merkezinde yer alıyoruz. Bununla beraber Batı’da da - böyle bir şans verilse - faşizmin geri dönmesine karşı çıkmayacak politikacılar var. Almanya’da Nazizmin yeniden doğmasına izin vermeyecek düzgün insanlar da var, ancak bahsettiğim ‘Rus sorununun ortadan kaldırılmasına’ karşı çıkmayacak olanlar da var" ifadelerini kullandı.

'Rusya’nın Ukrayna ile ilgili görüşmeleri reddettiği tezi bir yalan'

"ABD, Avrupa Birliği’ni öyle bir ezdi ki onu bağımsızlık emarelerinden tamamıyla yoksun bıraktı. Avrupa Birliği’nin demokrası anlayışı totaliter bir yapıya büründü" sözlerini kaydeden Lavrov, "Rusya’nın Ukrayna ile ilgili görüşmeleri reddettiği tezi bir yalan. Moskova, bu tezi yalanmaya devam edecek. Batı, aşırı sağcı ve neo-Nazi grupları açık bir biçimde destekleyerek savaş alanında zafer elde etmek istiyor. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu Ukrayna’da yaşananlar konusunda tarafsızlıklarını korumak istiyor, ancak ABD onları Rusya’ya karşı bir tavır benimsemeye zorluyor ve buna ikna olmamaları hâlinde de onları tehdit ediyor" dedi.

'Sandu NATO'ya girmeye can atıyor'

"Moldova Devlet Başkanı (Maya Sandu) NATO’ya girmeye can atıyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Sandu’nun Romanya vatandaşlığı bulunuyor ve Romanya ile Moldova’yı birleştirmeyi istiyor, ne yapabiliyorsa yapmaya hazır" iddiasında bulundu.

Sergey Lavrov, "Batı, ‘sonraki Ukrayna’ rolü için gözünü şimdi Moldova’ya dikti" dedi.

'Ukrayna operasyonunun yıldönümünde yeni raporlar yayımlayacağız'

Lavrov, "Ukrayna’daki özel askeri operasyonun yıl dönümünün (24 Şubat) Rusya karşıtı bir ‘cadı bayramına’ dönüştürülmemesi için ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini içeren veriler dahil pek çok rapor hazırlıyoruz. Bunlar operasyonun yıldönümünde yayımlanacak" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Ukrayna’da yaşananların Rusya’nın yenilgisiyle, Rusya’nın ekonomisini on yıllar boyunca toparlayamayacağı bir yenilgiyle sonuçlanması gerektiği' sözleri hakkında Lavrov, "Bu ırkçılık, Nazizm değil midir?" yorumunda bulundu.

"İkinci Dünya Savaşı sırasında bize karşı Nazi ideolojisi kullanılmıştı. Peki şimdi insanlar neden Kiev rejiminin temelinde yatan Nazi ideolojisini görmeyi reddediyorlar?" sorusunu soran Lavrov, "Rusya, Ukrayna’daki özel askeri operasyonunu tamamlamak için gereken tüm kaynaklara sahip" dedi.

'NATO’nun tamamı bize karşı savaşıyor'

Rusya ile Çin’in ilişkilerini askeri müttefik ilişkilerinden 'çok daha yüksek düzeyde' olduğunu ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "NATO’nun tamamı bize karşı savaşıyor. ‘Biz savaşmıyoruz, sadece silahlandırıyoruz’ şeklindeki demeçleri oldukça gülünç" dedi.

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna’daki operasyonunu tamamlamak için gereken kaynaklara sahip. Operasyonun ne zaman sonlanacağına gelince, zaman faktörlerden birisi olsa da faktörlerin en önemlisi değil. Kiev rejimine Batı tarafından gönderilen silahların menzili arttıkça, bu silahları Rusya topraklarından geri iteceğimiz mesafe de artacak. Rusya’nın amacı, Ukrayna güçlerini kendi toprakları için güvenli olacak bir mesafeye geri itmek.

Rusya’nın Ukrayna görüşmelerini reddettiği tezi bir yalan.

Rusya, Ukrayna’daki operasyonunun yıldönümünde (24 Şubat) ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlarında yapılanlar ve Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajla ilgili yeni belgeler yayınlayacak.

NATO’nun tamamı Rusya’ya karşı savaşıyor. “Biz savaşmıyoruz, sadece silahlandırıyoruz” diyor olmaları oldukça gülünç."

'Esas suçlu kendini hep ele verirmiş'

"Kesinlikle barıştan yanayım. ‘Barış istiyorsan kendini savaşa hazırla’ lafını kim söylemişti hatırlamıyorum ancak bu düşünceye katılmıyorum. Ben, ‘Barış istiyorsan kendini savunmaya hep hazır ol’ cümlesiyle ifade edebileceğim düşünce biçimine katılıyorum" diyen Sergey Lavrov, "Bazı saptamalarımla Holokost kurbanlarını aşağıladığım doğru değil, Batı’nın bu yöndeki suçlamaları için şunu söyleyebilirim: Esas suçlu kendini hep ele verirmiş" diye ekledi.