'Transdinyester Cumhuriyeti': Ukrayna'dan ateş açıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, Moldova ile Ukrayna sınırında yer alan Transdinyester Cumhuriyeti'nde patlamalar meydana gelmişti.

Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve yaklaşık 1500 Rus askerinin bulunduğu Transdinyester Cumhuriyeti'nden bugün yapılan açıklamada Ukrayna tarafından, mühimmat depolarının bulunduğu bir köye ateş açıldığı belirtildi.

Transdinyester İçişleri Bakanlığı'nca bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada Ukrayna tarafından saldırıya uğradıkları, Kolbasna yakınlarında drone'ların tespit edildiği ve ateş açıldığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada Rusya'yı suçlayarak Moskova'nın Transdinyester bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığına inandığını söyledi ve Ukrayna silahlı güçlerinin bölgede "Rus birliklerinin gerilimi tırmandırmaları olasılığına karşı hazır olduğunu" kaydetti.

Moldova ise dün Transdinyester'deki patlamaların ardından güvenlik güçlerini alarm seviyesine geçirdiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gelişmeleri "kaygıyla" karşıladığını belirtirken, "ilgili tüm taraflara gerilimi artıracak açıklama ve eylemlerden kaçınmaları" çağrısı yaptı. Zelenskiy ise "Rusya liderliğinin nihai hedefi sadece Ukrayna topraklarını ele geçirmek değil merkez ve doğu Avrupa'nın tamamını parçalamak" ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise bugün Almanya parlamentosunda yaptığı konuşmada Transdinyester'deki saldırıların arkasında kimin olduğunun belirsiz olduğunu söyledi ve durumu "son derece kritik" diye niteledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov bugünkü basın toplantısında Kiev'in açıklamalarının provokatif olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç'in Moldova'nın talep etmesi durumunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Transdinyester Cumhuriyeti topraklarında kontrolü ele geçirebileceğine yönelik sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusuna yanıt veren Peskov "Oldukça provokatif. Söyleyebileceğimin hepsi bu" dedi.