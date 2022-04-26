Kremlin'den Transdinyester'deki patlamalara ilişkin açıklama: 'Endişe verici haberler geliyor'

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dün Moldova'ya bağlı Transdinyester'de Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında gerçekleşen patlamalara ilişkin açıklama yaptı

Sputnik'te yer alan habere göre, günlük basın toplantısında Peskov'a Kremlin'in Transdinyester'deki mevcut durumu neye bağladığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu'yla konuşmayı planlayıp planlamadığı soruldu.

Peskov, "Hayır, şu anda herhangi bir temas planlanmıyor. Söyleyebileceğim tek şey, orada durumun nasıl geliştiğini çok dikkatli bir şekilde takip ettiğimizdir. Bölgeden endişe verici haberler geliyor" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Moldova'ya bağlı Rus yanlısı bölge Transdinyester'de dün, Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının yakınında bir dizi patlama yaşanmıştı. Binaya el bombası fırlatıcısıyla ateş açılmıştı. Bugün de Mayak köyünde iki patlama meydana gelmiş ve Rusya radyolarının yayınını gerçekleştiren iki iletişim kulesi hasar görmüştü.

'Saldırı, Ukrayna'dan gelen 3 kişi tarafından düzenlendi'

Trandinyester hükümetine yakın bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Devlet Güvenlik Bakanlığı'na yönelik saldırının "Ukrayna topraklarından gelen kimliği belirsiz 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini" söyledi.