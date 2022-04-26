Rusya: Beyaz Miğferler sahte bayrak operasyonları için Ukrayna'ya geldi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Ukraynalı yetkililerin ve yabancı idarecilerin savaş bölgelerinde kitle imha silahlarını içeren bir sahte bayrak operasyonu planladığını öne sürdü.

Gazetecilere konuşan Polyanskiy, söz konusu plan doğrultusunda Suriye merkezli Beyaz Miğferler yöneticilerinin Ukrayna'ya konuşlandırıldığını ifade etti.

Polyanskiy, Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Gücü Başkanı Korgeneral Igor Kirillov'un, Kiev'in söz konusu plan için elinde "üç senaryo" bulunduğuna dair ifadelerini hatırlattı. Krilov, Ukrayna yönetiminin sivillere dönük sahte bayrak operasyonundan "taktiksel" küçük çaplı kitle imha silahları kullanımı ve bu silahların savaş alanında açıkça konuşlandırılmasını planladığını söylemişti.

Polyanskiy, "Dünyanın diğer bölgelerinde yapılan bu tip provokasyonlar arasında çok iyi bilinen bir model var. İlk olarak, sözde bir kimyasal olayı organize ediliyor. Sonrasında yakında bulunan Batı destekli sivil kuruluşlar, özellikle Beyaz Miğferler alana gelerek kimyasal silahların yaygınlaşmasını önleme tüzüğünün tüm ilkelerini ihlal ederek doğruluğu şüpheli "kanıtlar" topluyor ve Batı medyasına servis ediyor. Hepimiz bu teknolojiyi biliyoruz" dedi.