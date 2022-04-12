Times: Beyaz Miğferler, Suriye'de Ukraynalılar için 'eğitici' video çekiyor

Beyaz Miğferler'in, Ukraynalılar için ilk yardım ve savaş suçlarını kaydetme konusunda 'eğitici' videolar hazırladığı belirtildi.

Haber Merkezi

İngiliz Times gazetesi, Beyaz Miğferler'in Ukraynalılar için ilk yardım ve savaş suçlarını kaydetme konusunda 'eğitici' videolar hazırladığını yazdı.

Sputnik'in haberine göre, Beyaz Miğferler'in Ukraynalılar için, ilk yardım sunma, savaş suçlarını kaydetme ve patlamamış bombaları arama yöntemleri hakkındaki videolar hazırladığı belirtildi.

Örgüt üyelerinin videolardan birini İdlib'de Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde bulunmayan Ariha'da kayda aldığı aktarıldı.

Örgütün Ukraynalılara savaş suçlarını kaydetmek için faaliyetler sırasında GoPro kullanmalarını tavsiye ettiği ifade edildi.

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