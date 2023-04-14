Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'tan ilk açıklama

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Karayazı ilçesi Kırgındere Kavşağı'nda içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ve Karayazı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Beştaş'ın burada ayrıntılı tetkikleri yapıldı.

Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. HDP basın biriminden yapılan açıklamada, Beştaş'ın ameliyatının sürdüğü belirtildi. Beştaş'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Beştaş'tan açıklama

Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.