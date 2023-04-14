BİSAM: Açlık sınırı 9 bin 752 liraya, yoksulluk sınırı 33 bin 752 liraya yükseldi

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Mart 2023 raporuna göre; geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı olan açlık sınırı 9 bin 752 liraya yükseldi.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olan yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira olarak belirlendi.

BİSAM tarafından yayımlanan raporda şu bilgilere yer verildi:

Günlük harcama gereksinimi 325 lira

"Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 385 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 276, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1 bin 651 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır.

Günlük harcamalarda Mart 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 114,60 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 61,60 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 61,26 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19,44 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 7,82, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9,1 lira harcama yapılması gerekmektedir."