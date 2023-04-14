Trafik kazası geçiren HDP'li Beştaş'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazada Beştaş ile otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk tedavisi kaza yerinde yapılan Beştaş ile diğer iki yaralı, ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beştaş'ın bilinci açık

Hastanede yapılan kontrolde, yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtilirken, Beştaş'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. HDP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Beştaş'a damar yolu açıldığı ve ağrı kesici verildiği öğrenildi.

Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği belirtilen Beştaş'ın, burada MR'ı çekildikten sonra durumunun daha iyi görüleceği ve doktorlar ile kendisinin onay vermesi durumunda ise ambulans uçak ile Ankara sevk edilebileceği belirtildi.

HDP basın birimi Beştaş'ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Meral hanımın damar yolu açıldı, ağrı kesici yapıldı. Kendisinin de onayı ile ambulansla Erzurum Devlet Hastanesine nakledilecek. Orada MR çekiminden sonra duruma göre başka bir yere sevk edilebilir. Eğer sevk ihtiyacı olursa Ankara’ya gönderilmesi ihtimal dahilinde. Bilinci açık. Şoför arkadaşımız ile araçta bulunan il yöneticisi arkadaşımızın durumu iyi tedavileri Karayazı Devlet Hastanesinde sürüyor.”