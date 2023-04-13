HDP’li Beştaş trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu ağır

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olan Beştaş, hastaneye kaldırıldı.

Mezopotamya Ajans'ın haberine göre; Beştaş ile şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen bir parti yöneticisi, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık durumu ağır olduğu öğrenilen Beştaş, ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati riskinin olmadığı öğrenilen Vefa ve parti yöneticisi de hastaneye kaldırıldı.