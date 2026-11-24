HGS ihlalli geçişleri nedeniyle yurttaşların yüksek tutarlı borçlarla ve icra takipleriyle karşı karşıya kalmasıyla gündeme gelen trafik cezaları tartışması, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden kesilen cezalara ilişkin Sayıştay bulgularıyla genişliyor.

Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet'teki 24 Kasım tarihli köşesinde Sayıştay'ın belediyelere ilişkin denetim raporlarında yer alan EDS tespitlerini gündeme getirdi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi uyarınca belediyelerin kendi bütçeleriyle kurduğu elektronik denetleme sistemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik ihlallerinin tespitinde kullanılması halinde, kesilen trafik idari para cezalarının belirli bir bölümü belediyelere aktarılıyor.

Düzenlemeye göre sistemin yatırım maliyeti karşılanana kadar ceza tutarlarının yüzde 30'u, maliyet karşılandıktan sonra ise yüzde 15'i belediyelere sistem kullanım bedeli olarak ödeniyor.

Konya'da 371,5 milyon liralık EDS payı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay denetim raporunda, belediyenin EDS üzerinden kesilen trafik cezalarından doğan alacaklarına ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı.

Rapora göre belediyenin 2024 yılı için 145 milyon 321 bin lira, 2025 yılı için ise 226 milyon 265 bin lira olmak üzere toplam 371 milyon 586 bin 906 liralık alacağı bulunuyor.

Sayıştay, söz konusu tutarların belediyeye aktarılmadığını tespit etti.

Böylece trafik ihlallerinden kesilen cezalar üzerinden belediyeye aktarılması planlanan yüz milyonlarca liralık payın tahsil edilmediği ortaya çıktı.

Kayseri'de de EDS payı aktarılmadı

Sayıştay'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 2025 yılı denetim raporunda da EDS gelirleriyle ilgili bulgulara yer verildi.

Raporda, 2023 yılından itibaren belediyeye EDS gelirlerinden herhangi bir pay aktarılmadığı belirtildi.

2023 yılı başından 2025 yılı sonuna kadar tahakkuk eden trafik idari para cezalarının toplamı 9 milyon 408 bin 795 lira olurken aynı dönemde belediyeye aktarılan payın yalnızca 975 bin 710 lira olduğu kaydedildi.

Sayıştay, mevzuat ve protokol gereği tahsil edilen cezaların yüzde 30'unun belediyeye aktarılması gerektiğini hatırlatarak alacağın tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Trafik cezaları bütçenin gelir kalemlerinden biri

Ağırel, yazısında trafik cezalarının yalnızca trafik güvenliğini sağlamaya yönelik bir yaptırım olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Köşe yazısında aktardığı verilere göre ekim ayı itibarıyla para cezalarından elde edilen tahsilat 1 trilyon 545 milyar 976 milyon liraya ulaştı. Bunun yüzde 31'ini trafik cezaları oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde 162 milyar 658 milyon liralık trafik cezası kesilirken tahsilat oranı yüzde 49,7 olarak gerçekleşti.

HGS ihlalli geçişlerine ilişkin tartışmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel otoyol işletmecilerinin avukatlık ve icra takiplerinin durdurulacağını açıklamıştı. EDS üzerinden kesilen trafik cezalarına ilişkin Sayıştay bulguları ise trafik denetimi ve ceza uygulamalarının ekonomik boyutunu yeniden gündeme taşıdı.

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