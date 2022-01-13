Trabzonspor’dan ‘2 pozitif vaka’ açıklaması

Trabzonspor kulübü takımda toplam 2 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi

Trabzonspor kulübü takımlarının Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüp, toplamda iki futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle takip edilen bir oyuncumuz ile maç öncesi gerçekleştirilen rutin Covid-19 PCR kontrollerinde bir başka oyuncumuz daha pozitif çıkmıştır. Her iki oyuncumuzun da sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber

Bakan: Pozitif vakalar 7 gün izolasyondan sonra sonra test yaptırmaksızın çıkabilirler