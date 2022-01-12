Bakan: Pozitif vakalar 7 gün izolasyondan sonra sonra test yaptırmaksızın çıkabilirler

Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık değerlendirme için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Omikron varyantının ülkede baskın hale geldiğini söyleyen Koca "Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık dört kat birden artı. Hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında da artış yaşandı" dedi.

Koca "Ancak Omikron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor" iddiasında bulunurken "salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa da hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir" dedi.

Pozitif vakalar 7 gün izolasyondan sonra sonra test yaptırmaksızın çıkabilirler

"Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir" diyen Sağlık Bakanı Koca, pozitif vakaların tamamının 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabileceklerini söyledi.

Test sadece semptom gösterenlere yapılacak

Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan "Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen primer aşılama faz-3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz-3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı" dedi.