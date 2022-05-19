Trabzonspor yöneticisinden Berat Albayrak açıklaması

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, gelen şampiyonluğun ardından Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolunun ekonomik problemleri çok büyüktü. Özellikle Bankalar Birliği anlaşması Türk futboluna inanılmaz fayda sağladı" diyen Doğan, "O zamanki Bakanımız Berat Bey, tüm kulüplere aynı noktada durarak futbol camiasına ne kadar adaletli olduğunu bir kez daha gösterdi. Trabzonspor'un şampiyonluk sürecinde Albayrak ailesi tüm bireyleriyle ne kadar büyük Trabzonsporlu olduklarını, kötü günlerde bizimle dertlenerek gösterdiler. Manevi duygularıyla yanımızda oldular" ifadesini kullandı.