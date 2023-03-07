Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı istifa etti

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından teknik direktör Abdullah Avcı da istifa etti.

Avcı, takımın bu yıl aldığı başarısız sonuçların ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Abdullah Avcı'nın, kongre sonrasında gelecek yeni yönetimin önünü açmak için istifa ettiği öğrenildi.

Üç kupa kazandırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı 10 Kasım 2020'de bordo-mavili kulübün başına getirildi. Kulüpte geçirdiği 2,5 yıllık sürede 116 resmi maça çıkan Avcı, 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 yenilgi gördü. Kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına giren 59 yaşındaki teknik adam, kulübü 38 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşıma başarısı gösterdi. Avcı yönetimindeki Trabzonspor 1 Süper Lig, 2 de Süper Kupa kazandı.