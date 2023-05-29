Trabzon'da silahlı 'seçim kutlamaları': 1 ölü, 4 yaralı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlarına göre kazanmasının ardından Trabzon'da destekçileri tarafından "kutlamalar" yapıldı.

DHA'nın haberine göre; bazı kutlamalarda silahla havaya ateş açıldı. Silahlı kutlamalar nedeniyle Sürmene, Of ve Hayrat ilçelerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 4 kişi ise yaralandı.

Silahı tutukluk yaptı, kendini karnından vurdu

Sürmene ilçesinin Yeniay Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Yakup Hendem, dün saat 20.30 sıralarında seçim sonucunu kutlamak için tabancayla havaya ateş açtı. Tutukluk yapan silahı kontrol eden Hendem, tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı.

Aile fertleri tarafından Sürmene Devlet Hastanesi’ne götürülen Hendem, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan Hendem, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

3 yaşındaki çocuk yaralandı

Of ilçesinin Karabudak Mahallesi’nde kimin ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan kurşun ise evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Abdulkadir Ayaz’a isabet etti.

Sırtını sıyıran kurşun nedeniyle yere düşen çocuk, Of Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Abdulkadir Ayaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mermi bileğine saplandı

İstanbul’dan oy kullanmak için memleketi Trabzon’un Hayrat ilçesine gelen 47 yaşındaki Nurten Yıldırım, dün saat 20.00 sıralarında evinin önünde nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralandı.

Ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Yıldırım’ın bileğine saplanan kurşun, ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Yıldırım, taburcu edildi.

Çay bahçesinde otururken karnından vuruldu

Of ilçesine bağlı İkidere Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Resmiye Uludağ da dün akşam saatlerinde çay bahçesinde otururken, yine nereden geldiği belli olmayan merminin karnına isabet etmesi sonucu aniden yere yığıldı.

Uludağ, ailesi tarafından Of Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Uludağ’ın karnındaki kurşun çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Uludağ’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Sokakta yürüken dizinden vuruldu

Of ilçesinin Kıyıboyu Mahallesi’nde sokakta yürümekte olan 41 yaşındaki Adem Hızır ise dün saat 20.30 sıralarında nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun ile yaralandı.

Yorgun merminin dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Hızır, çağrılan ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyatla dizine saplanan kurşunun çıkarıldığı Hızır’ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.