Afrin'de 'Erdoğan' kutlaması: Bir çocuk yaşamını yitirdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda öne geçmesinin ardından Suriye'nin Afrin ilçesinde cihatçı gruplar kutlama yaptı. Açılan ateş sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre "kutlama" için açılan ateş sonucu Afrin’in Mahmudiye Mahallesi'nde bir çocuk katledilirken, bazı kişiler de yaralandı.

TSK destekli cihatçı grupların rastgele açtıkları ateş, binaların çatılarına ve şehir içindeki çadırlara isabet etti.