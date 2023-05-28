İYİP: Üyemiz Erhan Kurt ilçe başkanlığımızın önünde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybetti

İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde İYİP üyesi Erhan Kurt'un İYİP İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İyi Parti'mizin Ordu İli Gülyalı İlçesi üyemiz ve sandık görevlimiz Erhan Kurt İlçe Başkanlığımızın önünde gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Erhan kardeşimize Allah’tan rahmet ailesi, sevenleri ve İyi Parti camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Millet olarak bizleri ayrıştıran dilin sonucu olan bu hain saldırıyı ve tüm fail/failleri nefretle kınıyoruz. Sürecin kararlı takipçisi olacağız."

Enginyurt: AKP'liler Ordu'da İYİP üyesi Erhan Kurt'u katletti

Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde CHP üyesi Erhan Kurt'un bıçaklı saldırı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enginyurt, saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kutlamaya yapan AKP'liler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Enginyurt'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Yazıklar olsun! Bu kadar kin, nefret dilinin sonu buydu! AKP'liler Ordu Gülyalı’da kutlamada İyi Parti üyesi Erhan Kurt kardeşimizi katlettiler.

Mutlumusunuz ey yönetenler, kin ve nefret diliniz sonuç buldu. Yazıklar olsun! Başımız sağ olsun Ordu’m. Mekanın cennet olsun kardeşim."