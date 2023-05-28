Antalya'nın Kepez ilçesinde Çağlayan Anadolu Lisesinde AKP ve MHP'ye ait müşahit yaka kartları olan bir grup sayım sırasında bir müşahite saldırdı.
Yaralanan müşahitin durumunun ağır olmadığı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya'da AKP'li ve MHP'li grup bir müşahite saldırdı
Antalya'da AKP ve MHP'ye ait yaka kartları olan bir grup bir müşahite saldırdı.
Haber Merkezi
Antalya'nın Kepez ilçesinde Çağlayan Anadolu Lisesinde AKP ve MHP'ye ait müşahit yaka kartları olan bir grup sayım sırasında bir müşahite saldırdı.
Yaralanan müşahitin durumunun ağır olmadığı belirtildi.