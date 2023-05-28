Antalya'da AKP'li ve MHP'li grup bir müşahite saldırdı

Antalya'da AKP ve MHP'ye ait yaka kartları olan bir grup bir müşahite saldırdı.

Haber Merkezi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Çağlayan Anadolu Lisesinde AKP ve MHP'ye ait müşahit yaka kartları olan bir grup sayım sırasında bir müşahite saldırdı.

Yaralanan müşahitin durumunun ağır olmadığı belirtildi.