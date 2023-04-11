Trabzon'da riskli 4 bina için yıkım kararı

Karadeniz fayı nedeniyle deprem riski taşıdığı belirtilen Trabzon'da da vatandaşların talebiyle binalarda inceleme başlatıldı.

Uzmanlarca çatlayan duvarlarından karot örnekleri alınıp incelenen Maçka ilçesinde 6'şar katlı, 144 daireden oluşan Beş Yıldız Konutları'ndaki 4 bloğun riskli ve olası depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

DHA'nnın haberine göre, ilçe belediyesi meclisi, riski yapılar için yıkım kararı aldı. Tahliye sonrası yıkılacak yapıların yerine kentsel dönüşüm ile yöre mimarili konutların inşasına başlanacak. İlçeye, genişletilecek kentsel dönüşüm projesiyle modern yapıların da kazandırılması planlanıyor.

'En çok sallanan yer burası'

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzon'un en az deprem riski olan iller arasında yer almasına rağmen yaşanan depremi hissettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Depremde en çok hissedilen, binaların en çok sallandığı yer burası oldu. Bu anlamda vatandaşların yoğun bir şekilde talepleri oldu. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın yetkilendirdiği laboratuvarlar ile çalışmalarımıza başladık. Binalardan numunelerimizi aldık. Riskli yapılarla ilgili tespit işlemlerine devam ettik. 4 binamız riskli çıktı. Numune alamadığımız diğer 4 binamızdan da bu yıl itibarıyla numunelerini aldık. Onların da numune sonuçlarını bekliyoruz. Sonuçların gelmesiyle beraber Maçka'daki Beş Yıldız Konutları'nın depremdeki riskli yapısını ortadan kaldıracağız."