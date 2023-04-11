Osmaniye'de su sorunu büyüyor: Laboratuvar sonuçları gizleniyor, atık sular nehre akıyor

Depremde en ağır hasarı alan illerden Osmaniye, bölgede oyları eriyen Cumhur İttifakı'nın hedef illerinden biri oldu. Yıkımdan 15 gün sonra bölgeye gidebilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı zamanda memleketi olan kentte birinci sıradan milletvekili adayı oldu. AKP listesinde ise ilk sıra, depremzede çocukları tarikat yurtlarına gönderen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a verildi. Ancak "iddialı" adaylara rağmen ildeki su sorunu hâlâ çözülemedi. Belediyenin inkarına karşın laboratuvar sonuçları ve su kaynaklarında kaydedilen görüntüler şebeke suyunun kullanıma uygun olmadığını gösteriyor.

Osmaniye Belediyesi'nden yapılan açıklamada uygunluk oranının yüzde 97 olduğu iddia edilen şebeke suyunda mikrobiyolojik kirlilik bulunmadığı savunuldu. Belediyenin "kullanılabilir" bulduğu suyu inceleyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) Deprem Takip Merkezi ise tam tersi sonuçlara ulaştı. Su analizini gerçekleştiren heyette yer alan çevre mühendisi Ömür Yaşayan, belediyenin açıklamasındaki yetersizliklere değinerek elde ettikleri sonuçların ayrıntılarını paylaştı.

Laboratuvar sonuçları

8-11 Mart tarihleri arasında Osmaniye'deki üç ayrı noktadan alınan numuneler akredite bir laboratuvarda analiz edildi. Kamuoyu ile paylaşılan sonuçlarda kirliliği gösteren birçok değerin standartların üstünde yer aldığı görülüyor.

'Sonuçlar halk ile şeffaf olarak paylaşılmalı'

Şebeke suyunun içme ve kullanım için uygun olmadığını belirten Yaşayan, "Tat ve koku yapan maddelerin standart değerlerin üstünde sınırda olduğu görülmektedir. Ayrıca şebeke suyunda önemli miktarda mikrobiyolojik kirlenme olduğu (Koliform bakteri) analizlerde tespit edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyenin "uygun" olduğunu savunduğu laboratuvar sonuçlarını rapor halinde kamuoyu ile paylaşması gerektiğini kaydeden Yaşayan, şöyle devam etti:

"Su analizleri yapılıyor, bunların sonuçları 'iyidir' deniyor ancak bunların sonuçlarını bir rapor halinde göremiyoruz. Biz üç noktada yaptığımız numune alım işlemi sonuçlarını paylaşıyoruz ve endişemizi paylaşıyoruz. Su yönetimi kamu kurumlarının görevidir. Bu süreç şeffaf bir şekilde yürütülmeli ve bölgede yaşayan halkın kaygıları giderilmelidir. Sudan kaynaklanabilecek halk sağlığı risklerinin önlenmesi için sürekli numune alınarak, TS 266-Türk standartları ve Dünya Sağlık Örgütü içme suyu standartlarında belirtilen parametrelere göre ölçümler yapılarak önlemler alınmalı, bu bilgiler halk ile şeffaf olarak paylaşılmalıdır."

Numuneler Osmaniye'de şebeke suyu kullanılan 3 noktadan alındı

'Atık sular nehre boşaltılıyor'

Depremin ardından yeniden gündeme gelen su kirliliği bölge sakinleri için yeni bir sorun değil. soL'un ulaştığı görüntülerde atık suların arıtılmadan Ceyhan Nehrine boşaltıldığı görülüyor. Ayrıca bölgedeki tarım arazilerinin sulamasında kullanılan nehirdeki kirliliğe Osmaniye Belediyesi'ne ait mezbahanenin de neden olduğu öne sürüldü.

Nehre yakın noktadaki kuyunun Belediye Meclisi'nde alınan kapatma kararına rağmen kullanıldığı, şebeke suyunun da buradan beslendiği iddia edildi.

Öte yandan halk, kirliliği ispatlanan suyu içmeye ve kullanmaya devam ederken Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın şehirde yaşamadığı biliniyor.