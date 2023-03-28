Trabzon'da isale hattı patladı; 8 katlı bina ve yola su doldu

Trabzon'da öğle saatlerinde Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu'nda meydana geleln olaya göre, sahil yoluna paralel uzanan tali yoldan geçen ana isale hattı büyük bir gürültüye patladı.

DHA'nın haberine göre, yer altından çıkan tazyikli su havaya fışkırdı. Yükselen su, yolun karşısındaki 8 katlı apartmana sıçradı, balkonları su bastı. Park halindeki araçlar ile 1 işyeri de suyla doldu.

Esnaf, kendi imkanları ile dükkanlarına giren suyu temizledi. Apartman sakinleri de balkonlardaki suyu kovalarla boşalttı. Su basan yol çift yönlü ulaşıma kapatılırken, 8 katlı apartmanın hasar gören çatı katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.