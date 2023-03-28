'Çadırı parayla aldık, çocuklarımız şebeke suyundan hastalandı'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşanan sorunlar hâlâ devam ediyor. Depremden bu yana yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde yaşayan depremzedeler su ihtiyaçlarının devam ettiğini belirtiyor.

Birçok iş makinasının enkaz altında kaldığını, ulaşım araçlarının önemli kısmını kaybettiklerini ifade eden köylüler sorunlarını kendi olanaklarıyla çözmeye çalıştıklarını ifade ediyor.

'Çadırları Kızılay'dan parayla aldık'

Güzelyurt Köyü'nde Bertiz Obası'nda ilk günlerde arama kurtarma sonrasında temel ihtiyaçların bile köye ulaşmadığını söyleyen köylüler köyde içme suyu, banyo, tuvalet olmadığı için bazı sağlık sorunlarının baş gösterdiği söylüyor.

Kullanımı konusunda uyarılar yapılan şebeke suyunu kaynatıp içtikleri bu sebeple günlerdir özellikle çocukların mide ve bağırsak rahatsızlığı çektiğini söyleyen köylüler çadırları dahi Kızılay'dan parayla aldıklarını ifade ediyor.

Brandalardan kendi yaptıkları çadırlarda günlerce 15-16 kişi kaldıklarını belirten köylüler, ilerleyen günlerde gelen çadırlarıysa kurmakta zorlandıklarını, bazı çadırların sağlıklı kurulamadığı için fırtına ve selde kullanılamaz hale geldiğini ifade ediyor.