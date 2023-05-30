Trabzon'da iş cinayeti: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Gölcük Mahallesi'nde inşaat alt yapı çalışmaları sırasında, beton boru döşenmek için açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura boru yerleştiren 48 yaşındaki Osman Remzi Suiçmez isimli işçi üzerine zeminin kayması sonucu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, diğer işçiler Suiçmez'i toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri Suiçmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. (AA)