Çorum'da iş cinayeti: 19 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Çorum’da çelik çatı inşaatından düşen 19 yaşındaki Furkan Ahmet Akgül isimli işçi hayatını kaybetti.

Çorum Belediyesi Asfalt Şantiyesi Taş Ocağı ve Yol Bakım Amirliği Kampüsü’nde meydana gelen olayda, çelik çatı yapımı işinde çalışan Furkan Ahmet Akgül, çatı malzemesi serdiği esnada dokuz metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Akgül, yaşamını yitirdi.(AA)