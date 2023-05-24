Aksaray'da iş cinayeti

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir briket fabrikasında kum karma makinesine düşen işçi Nuri Uçan (38) hayatını kaybetti.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.