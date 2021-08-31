Trabzon'da 3 kızını öldüren cami imamı gözaltına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi 3 kızını silahla vurarak öldürdü.
DHA'nın aktardığına göre, ilçeye bağlı Uluağaç Mahallesi'nde yaşayan E.G, henüz belirlenemeyen nedenle kızları 10 yaşındaki Y.G., 7 yaşındaki H.G. ve 4 yaşındaki E.B.G'yi tabancayla vurdu.
E.G'nin telefonla aradığı 112 Acil Servise, kızlarını vurduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çocukların öldüğünü belirledi.
İlçede cami imamı olarak görev yaptığı öğrenilen baba E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Cenazeler, ekiplerin incelemesinin ardından ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.