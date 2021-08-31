Ankara'da kadın cinayeti

Kaynakçılık yapan 38 yaşındaki Salih Ö., Gülseren Mahallesi Elmalı Caddesi'nde eski eşi 33 yaşındaki Ebru Yüksel, 32 yaşındaki Mustafa D. ve 4 yaşındaki kızı İsra Ö. ile karşılaştı. Salih Ö., Yüksel ve Mustafa D.'yi ateşli silahla yaraladı. Bu sırada kızı da yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebru Yüksel yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Mustafa D. ile E.İ.Ö'nün ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Cinayet sonrası intihar teşebbüsünde bulunan Salih Ö. ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Failin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.