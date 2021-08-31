Kadın Dayanışma Komiteleri yarınları kazanmaya çağırıyor

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, bugün Kadın Dayanışma Komiteleri'nin Ankara'da gerçekleştirdiği kurultayı manşetine taşıdı.
Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:
"Eşitsizlik, adaletsizlik, şiddet, çevre katliamları, yağma ve talan, geleceksizlik...
Dünyanın bu gidişinden, bu iflah olmaz bozuk düzenden kadınların ne denli olumsuz etkilendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bu gidişe bir itirazı olan, “Böyle gelmiş ama böyle gitmez” diyen kadınlar bir yıldır Kadın Dayanışma Komiteleri’nde yan yana geliyor. Emeklerini sömürenlere karşı işyerlerinde tek ses oluyor, kreş haklarının, ücretsiz sağlık haklarının peşine düşüyor; okulda, işte, mahallede gericiliğin yarattığı baskılara hep birlikte göğüs geriyor, tacize istismar ve şiddete karşı kol kola giriyorlar. Seslerini çok daha fazla duyurabilmek için, yola daha güçlü devam edebilmek için geçtiğimiz Cumartesi Ankara’da ilk kurultaylarını gerçekleştirdiler."