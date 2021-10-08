Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle bir gün süreyle uçuşa kapatıldı.

Haber Merkezi

Trabzon Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı.

DHA'nın haberine göre, havalimanı, yarın saat 08.00'de yeniden uçuşlara açılacak.

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