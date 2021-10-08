Trabzon Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı.
DHA'nın haberine göre, havalimanı, yarın saat 08.00'de yeniden uçuşlara açılacak.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Trabzon Havalimanı bugün uçuşlara kapatıldı
Trabzon Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle bir gün süreyle uçuşa kapatıldı.
Haber Merkezi
Trabzon Havalimanı, pist onarım çalışması nedeniyle 1 gün süreyle uçuşa kapatıldı.
DHA'nın haberine göre, havalimanı, yarın saat 08.00'de yeniden uçuşlara açılacak.