Bomba ihbarı üzerine Kuveyt uçağı Trabzon'a acil iniş yaptı

Kuveyt’te bir uçağa yapılan bomba ihbarı üzerine ülkeden havalanan tüm uçaklar en yakın havalimanlarına acil iniş gerçekleştirdi.

Kuveyt-Trabzon seferini yapan Al Jazeera Havayolları'na ait yolcu uçağı da Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra bomba imha uzmanı ekipler arama başlattı.

DHA'nın haberine göre Kuveyt'te bir uçakta bomba olduğu yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine Kuveyt'ten kalkan havadaki tüm uçakların uygun havalimanlarına acil iniş yapmaları istendi. Kuveyt-Trabzon seferini yapan 51 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan CZR-314 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı da saat 11.18’de Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. Güvenli bölgeye çekilen uçak ve yolcuların valizlerinde aramalar sürüyor.

Validen açıklama

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bomba ihbarı nedeniyle Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan yolcu uçağı ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ustaooğlu, “Kuveyt Havayolları Genel Merkezi’ne bir uçağa bomba konulduğuna dair ihbar yapılıyor. Uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan Kuveyt Hava Yolları'na ait tüm uçaklara bu durum bildirilerek, bu uçakların uygun yerlere inişleri sağlanmıştır. Kuveyt’ten havalanarak, Trabzon Havalimanı’na gelmekte olan CZR-314 sefer sayılı uçak da saat 11.18’de havalimanına iniş yaptı. Yer güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak detayları aramalar yapılıyor" dedi.

Vali Ustaoğlu "Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı, onların tahliyeleri gerçekleştirildi. Yolcuların bagajlarını detaylı arama işlemleri yapılıyor. Havalimanında uçuşların durdurulması ile ilgili bir şey söz konusu değil. Havalimanı uçuşlara açıktır. Uçak güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecek” diye belirtti.