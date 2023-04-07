'Tosun'un sağ kolu Osman Naim Kaya Türkiye’ye iade ediliyor

Çiftlikbank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi kabul edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Kaya, Mart 2018’de Uruguay’da tutuklandı ve kara para aklama suçundan yargılandı. Kaya mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlığını Uruguay devletine iade etti ve 4,5 yıl ev hapsi aldı. Türkiye’ye iade edilmedi çünkü Uruguay mevzuatına göre ülkedeki cezasını çekmeden iadesi mümkün değildi. Ceza süreci geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için tekrar başvurdu. Avukatlarının itirazına rağmen Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti.

Türkiye’den ekipler Kaya’yı almak için Uruguay’a gitti. Kaya birkaç gün içerisinde tarifeli uçakla Türkiye’ye getirilecek.

Kaya "kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık" suçlarından aranıyordu.