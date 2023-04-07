AKP'li belediye başkanının danışmanı belediyeye gıda ve elektronik malzeme satmış

Halk ekonomik krizle ve enflasyonla mücadele ederek ve geçim savaşı verirken, İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi ise yandaşlara milyonlarca lira aktarıyor. Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi İlknur Ünlü, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporu ile yandaşlara yapılan ödemeleri ortaya çıkardı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ünlü raporunda, “Belediye, doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirdiği alımlarla şeffaflık ve rekabet ilkesinden uzaklaşılmıştır. Alımlar belli bir zümre, sınıfı ve partiyi kayırma aracı haline dönüşmüştür” dedi.

Alımlar AKP'lilerden

CHP’li Ünlü, AKP’li Sancatepe Belediyesi’nin “Kamu denetimine açık olmayan alımları” diye tariflediği doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alımları şöyle sıraladı:

AKP Bayrampaşa İlçe Yöneticisi Tekin Aksoy’a ait, Aksoy Teknoloji firmasından doğrudan temin yöntemiyle muhtelif zamanlarda bilgisayar, televizyon gibi sarf malzeme alındı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Esen kardeşlere ait Tempo Elektronik Promosyon Saat Şirketi’nden doğrudan temin yöntemiyle saat alımı yapıldı.

Daha önce Sarıgazi Belediye Başkanlığı yapan, 2022’nin temmuz ayına dek ise Sancaktepe Belediye Balkan Yardımcılığı görevini yürüten, şimdi de Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün danışmanı AKP’li Kemal Ayyıldız’ın oğlu ile damadının belediye ile ticari ilişkiler yürüttüğü açığa çıktı. Ayyıldız’ın damadı Bilal Can Yalap’a ait Kadıköylü Turizm ve Gıda Şirketi belediyeye gıda malzemesi sattı. Ayyıldız’ın oğlu Semih Ayyıldız ile damadı Bilal Can Yalap’ın ortak olduğu Evintech Şirketi aracılığıyla da belediyeye farklı zamanlarda elektronik malzeme satıldı.

2 milyon TL’lik alışveriş

Kemal Ayyıldız, oğlu ile damadının belediye ile ticari ilişkiler kullanmasını şöyle açıkladı:

“Bu alımlarda benim dahilim yok, hatta bilgim yok. Hiçbir zaman nüfus kullanarak belediyenin müdürlerine 'Şu damadım, bu oğlum' demedim. Hatta ben engel bile oldum. ‘Bana zara verirsiniz, belediyeye gelmeyin’ dedim. Bahsedilen ticaret hacminin toplamı da 2 milyon TL’yi geçmiyor. Parça parça alınmış, verilmiş. Belediyeye temel gıda malzemesi vermiş. Bunun da bedelini 6 ay sonra alacak. Ben eski belediye başkanıyım bunlar bana yakışmaz.”

VIP hediye seti aldılar

Ünlü’nün hazırladığı raporda, Sancaktepe Belediyesi’nin 2022 yılı için “temsil, tanıtım ve ağırlama giderleri” için 2 milyon TL bütçe ayırmasına karşın 10 milyon 31 bin TL harcama yaptığını belirtildi. Belediyenin aylık “temsil, tanıtım ve ağırlama gideri” harcamasının 835 bin TL olduğuna da dikkat çeken Ünlü, bu kapsamda yapılan harcamaları şöyle anlattı:

"Temsil ağırlama kapsamında “VIP hediye seti olarak özel baskılı kutu içerisinde temin edilen kolonya, oda spreyi, sıvı sabun, oda kokusu ve mumdan oluşan 500 adet hediye seti" 170 bin TL+KDV’ye AKP İstanbul il Kadın Kolları Yöneticisi Elif Başgöze’ye ait Beb Kozmetik firmasından alındı. Ayrıca Başgöze’nin söz konusu VIP hediye seti alımı için en avantajlı ikinci teklifi veren Malefiz Tekstil firmasının da ortak olduğu anlaşıldı. Başgöze, teklif veren iki firmaya birden ortak olduğu için yapay ve eksik rekabet oluşturdu.

Belediye tarafından ev ziyaretlerinde dağıtılmak üzere, Muhittin Özçelik’ten firmasından 906 bin 240 TL’ye “duvar saati” temin edildi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Tempo Elektronik Promosyon Şirketi’nden 247 bin 800 TL’ye “baskılı mıknatıslı buzdolabı saati” alımı yapıldı. Ayrıca doğrudan temin yöntemiyle “pil” alımı yapıldı. Bu alımlar için toplamda 1 milyon 263 bin TL harcandı.”

'Yandaşlarına ihale vermek için farklı ilçelerdeki şirketlerden alım yapıyorlar'

“Halk ekonomik krizle boğuşurken belediye VIP hediye seti almakla meşgul oluyor” diyen CHP’li Meclis Üyesi Ünlü ise şunları söyledi:

“Bu da yetmiyor bir dönem belediye başkan yardımcısı olan, şimdi de belediye başkan danışmanı olan bir kişini oğlu ile damadı belediyeye gıda ve elektronik malzeme satıyor. Bu da etik değil. Tüm belediye yöneticilerinin yakınlarına ihale vermekten vazgeçmesi gerekiyor. Sancaktepe’nin esnafı dururken kendi yandaşlarına ihale vermek için farklı ilçelerdeki şirketlerden alım yapıyorlar. Ancak biz bu düzeni değiştireceğiz. Halkın 3 kuruşunun dahi takipçisi olacağız."