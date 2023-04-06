Apartmanında fazladan 16 daire, 25 hayali seçmen tespit etti: İtirazı geri çevrildi

İstanbul Beylikdüzü'ndeki 65 daireli bir apartmanın 81 daire olarak gösterildiği ve bu dairelere kayıtlı 25 hayali seçmenin bulunduğu ortaya çıktı. Durumu öğrenen yurttaşlar gerekli işlemlerin yapılması için başvuruda bulundu ancak “Düzeltme yapılması mümkün değil” cevabı ile karşılaştılar.

Seçimlere geri sayım devam ederken, ortaya çıkan sahte seçmen kayıtlarına bir yenisi eklendi. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Paşabahçe Caddesi’nde yer alan Dostlar Apartmanı'nda fazladan gösterilen 16 dairede 25 sahte seçmenin kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından apartmanda yaşayan bir yurttaş seçmen listesini kontrol etti. Listede tanımadığı isimleri fark eden yurttaş, durumu apartman toplantısında dile getirdi. Bunun üzerine e-devlette yer alan seçmen listesinin çıktısını alan apartman yönetimi daire daire kontrol ederek apartmanda yaşamayan 25 kişinin seçmen listesinde olduğunu tespit etti.

İtiraz için ilk olarak muhtarlığa giden apartman sakini başka bir yurttaş buradan Nüfus Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

Dostlar Apartmanı'nda apartman görevlisinin dairesiyle birlikte 65 daire bulunuyor.

Listelere itiraz için son gün olarak bildirilen 2 Nisan Pazar günü itiraz dilekçesi ile Nüfus Müdürlüğü'ne giden yurttaş bu kez "Yoğunluk var, yarın gelebilirsiniz" diye cevap aldı.

Kendisine "Yarın gelin" dendiği için işlemlerin bir gün sonra da yapılabileceğini düşünerek oradan ayrıldığını anlatan yurttaş, itiraz için 3 Nisan'da gittiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"3 Nisan Pazartesi tekrar gittim Nüfus Müdürlüğü'ne. Tek tek baktık 65 daireye kadar. Baktım memur 66, 67, 68 diye devam ediyor. Orada 65 daireli apartmanımızın 81 daire gösterildiğini öğrendik. Ben de apartmanda yaşamadığını tespit ettiğimiz 25 kişinin adını göstererek 'Bunların fazladan olan dairelerde yaşayıp yaşamadıklarına bakar mısınız?' dedim. Düzeltme için orada yardım etmediler. Belediyeye gitmemi söylediler. Belediyeye gittim. Orada da yardım etmediler. İtiraz süresinin bittiğini söylediler. CHP'ye durumu bildirmemi söyleyenler oldu. Bunun üzerine CHP ilçe örgütüne gittim. İsimleri aldılar. Seçim zamanı sandık numarası ile onlara müdahale etmeye çalışacaklarını söylediler."

Apartmanda fazladan gösterilen 16 daire ve 25 hayali seçmen konusunda gittikleri hiçbir yerde duruma gereken önemin verilmediğini belirten apartman sakinleri, sahte seçmenler konusunda harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.