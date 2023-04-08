'Tosun'un sağ kolu Osman Naim Kaya Türkiye’ye getirildi

Çiftlikbank sistemiyle binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Osman Naim Kaya Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

Kaya, Mart 2018’de Uruguay’da tutuklanmış ve kara para aklama suçundan yargılanmıştı. Mahkemeyle anlaşarak bir kısım malvarlığını Uruguay devletine iade eden Kaya, 4,5 yıl ev hapsi almıştı. Uruguay'daki ceza süreci geçtiğimiz mart ayında tamamlanınca Adalet Bakanlığı, Kaya’nın iadesi için başvurdu. Avukatlarının itirazına rağmen Uruguay, Kaya’nın iadesini kabul etti.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, buradan İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

Kaya "kara para aklama, vergi kaçırmak, suç örgütü üyesi olmak ve dolandırıcılık" suçlarından aranıyordu.