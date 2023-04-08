Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘ortağı’na ABD’de hapis cezası

ABD'de Sezgin Baran Korkmaz davasında adı geçen ve kendisinin "ortağı" olarak anılan Lev Aslan Dermen (Termenciyan) ABD’yi 1 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Dermen'i Kingston ailesinin dolandırıcılık planını uyguladığı ve büyüttüğü gerekçesiyle suçlu buldu.

Bloomberg'in haberine göre, Kingston ailesiyle birlikte bir akaryakıt programında dolandırıcılık yapmak ile suçlanan Dermen'in aldığı 40 yıl hapis cezası, son on yılda ülkede bu suçlama ile verilen en uzun hapis cezalarından biri.

Dermen, 2020'den bu yana hapis yattığı sürenin ceza yerine sayılmasını talep etti.

2021'de Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'de de Dermen ve Kingston'ın 133 milyon dolarını aklamasına yardım etmekle suçlanıyor.

İddianamede ne vardı?

Savcıların iddiasına göre Dermen'e ait enerji şirketi, vergi kesintilerinden faydalanabilmek için sahte başvurularda bulundu. Savcılar, Kingston ailesinin 511 milyon dolar çaldığını ve 600 milyon dolar daha çalmaya çalıştığını ifade etti.

Dermen, 2019'da suçlarını itiraf eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın kendisine karşı davada tanık olması sonucunda 2020'de suçlu bulunmuştu. İtirafçı olan Jacob bu hafta 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.