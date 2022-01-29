Töre cinayeti: Safura Gülistan cinayetinde 4 tutuklama

İstanbul Kartal'da 26 Ocak günü öldürülen 38 yaşındaki Safura Gülistan cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşamba günü polisi arayan Safura Gülistan'ın kayınpederi Galip Gülistan, gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Galip Gülistan gözaltına almıştı. Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" şeklinde konuşmaları üzerine polis, başka şüphelilerin de olabileceği ihtimaliyle incelemesi derinleştirildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 7 şüpheli savcıya ifade verdi. Savcılık aralarında Galip Gülistan’ın da bulunduğu 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle, diğer 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

DHA'da yer alan habere göre Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgularının ardından 4 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.