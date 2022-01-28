İstanbul'da töre cinayeti: Safura Gülistan'ı kayınpederi öldürmüş

İstanbul Kartal'da kayınpederi tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülen 38 yaşındaki Safura Gülistan'ın töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda polisi telefonla arayan Galip Gülistan, gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken, şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almışlardı.

Hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" ifadeleri üzerine soruşturma derinleştirildi.

Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülistan tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayın faili kayınpeder Galip Gülistan (70) ile öldürmeye karar veren aile meclisinde olduğu iddia edilen eşi, kayınbiraderleri ve amca çocuklarının aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.