2021'de en az 367 kadın yaşamını yitirdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun verilerine göre, son 1 yılda 367 kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Rukiye Leyla Süren "2021’de şüpheli ölüm oranları çok yükseldi. Sadece Ekim ayında katledilen 18 kadından 12’sinin ölümü şüpheliydi. Yüzlerce kadının ölümü şüpheli" dedi.
Süren, "Her bir kadın cinayetinde bir iki günlük infial ile bir iki günlük geçici sözlerle artık kadınların yaralarına çare bulamayacağını biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yok edecek politikaların üretilmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun 13 yıllık kadın cinayetleri istatistiğine göre; 2008 ile 2021 yılları arasında 3719 kadın katledildi. Kadın cinayetlerinin yıllara göre dağılımı ise şöyle:
2008: 66
2009: 120
2010: 203
2011: 130
2012: 145
2013: 231
2014: 290
2015: 293
2016: 289
2017: 350
2018: 405
2019: 421
2020: 409
2021: 367