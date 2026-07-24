Topraklar yağmalanıyor: 115 maden sahası daha ihaleye çıkarılacak

Devlet eliyle doğanın, ormanların, su havzalarının ve yaşam alanlarının maden ve enerji tekellerine açılması süresi tam gaz devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 115 maden sahasının daha ihale edileceğini duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale edilecek sahaların bulunduğu il, erişim numarası, maden grubu, koordinatları, alanları, ihale tarihleri ve şartnameleri MAPEG’in internet sitesinde en az 15 gün süreyle yayımlanacak. İhaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Bu aynı zamanda sermaye gruplarının doğayı aralarında paylaşma yöntemi.

Başvuru sahiplerinin, belirlenen taban ihale bedelinin en az yüzde 20’si tutarında teminat sunması gerekecek. Taban ihale bedelinin altında teklif verenler açık artırmaya katılamayacak.

Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihaleye çıkarılacak. İhaleyi kazananların, ihale bedeli ve diğer giderleri yasal süresi içinde ödememesi halinde ihale hakkı kaybedilecek ve teminatları gelir kaydedilecek.

İhaleyi kazananların, ruhsat işlemleri için gerekli yükümlülükleri bir yıl içinde yerine getirmesi gerekecek. Aksi halde ruhsat hakkı kaybedilecek ve ödenen bedeller iade edilmeyecek.

Geçen yıl 468 bin 784 hektar büyüklüğünde ruhsat sahası işlem gördü

2025 boyunca Türkiye'de maden ihaleleriyle toplam 468 bin 784 hektar büyüklüğünde ruhsat sahası işlem gördü, şirketlerin kullanımına açıldı. Bu alan yaklaşık 656 bin 560 futbol sahasına eşit.

İhale edilen toplam yüzölçümünün büyük bir kısmı belirli coğrafi hatlar üzerinde yoğunlaştı:

Ege ve Marmara Hattı: Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere Muğla (Milas, Yatağan) ve İzmir (Bergama) çevrelerinde çok sayıda ruhsat sahası işleme açıldı.

Balıkesir ve Çanakkale başta olmak üzere Muğla (Milas, Yatağan) ve İzmir (Bergama) çevrelerinde çok sayıda ruhsat sahası işleme açıldı. Karadeniz Kıyıları: Özellikle Ordu, Artvin ve Rize (Çayeli ve Ardeşen ilçeleri) kıyı ve iç kesimlerinde geniş köyleri de içine alan ruhsatlandırmalar yapıldı.

Özellikle Ordu, Artvin ve Rize (Çayeli ve Ardeşen ilçeleri) kıyı ve iç kesimlerinde geniş köyleri de içine alan ruhsatlandırmalar yapıldı. İç ve Güney Bölgeler: Ankara (Çubuk çevresi), Antalya (Demre) ve Hatay (Antakya) bölgeleri öne çıkan merkezler.

Su kaynakları ve verimli arazilere yakın alanlardaki talanın yanı sıra hızlı ruhsatlandırma ve denetimsizlik aynı zamanda işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Bu durum İliç, Soma gibi büyük faciaların, güvencesiz çalışmanın önünü açıyor.

Maden sahalarını kimler kapıştı?

MAPEG’in düzenlediği toplu ihale dalgaları, Türkiye’de maden sahalarının kamu yararı gözetilerek değil, iktidara yakın sermaye grupları ve uluslararası maden tekelleri arasında pay edildiğini defalarca gösterdi.

Cengiz Holding (Eti Bakır), Limak, Kolin ve Kalyon Grubu; Kazdağları’ndan Artvin Cerattepe’ye, Muğla Akbelen’den Biga Yarımadası’na kadar yüzlerce maden ve enerji ruhsatını topladı. Cengiz Holding tek başına Karadeniz ve Ege’de devasa bakır ve bakır-altın sahalarını bünyesine kattı.

Erzincan İliç’teki Çöpler Madeni felaketinin arkasındaki Anagold (ABD/Kanada sermayeli SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığı), Alamos Gold (Çanakkale/Kirazlı) ve Centerra Gold gibi yabancı tekeller; MAPEG ihaleleri ve ruhsat devirleriyle Türkiye’nin en stratejik altın ve bakır sahalarına el koydu.

İşçi düşmanlığıyla bilinen Yıldızlar Holding'in de 2 bin 364 adet ruhsatı var.

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