Toplumcu eczacılığın öncülerinden Rıfat Güney yaşamını yitirdi

Türkiye eczacılık tarihinde ilaç, eczacılık ve sağlık hizmetlerinin ticari bir konu olmaması gerektiği mücadelesinin öncü isimlerinden biri olan Rıfat Güney 11 Eylül 2023 günü yaşamını yitirdi.

Güney, Çağdaş Eczacılık Hareketi’nin kurucularından biriydi, geçmişte İstanbul Eczacı Odası’nın genel sekreterliğini yürütmüştü. Güney, 68 devrimci mücadelelerinin parçası olmuş, bir süre hapis yatmış, 1974’te özgürlüğüne kavuşmuştu.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri, Güney’in ardından yaptıkları açıklamada “Halk sağlığının çıkarıyla eczacıların onurunu bütünleyen görüşleriyle bir dönem Türk Eczacıları Birliği’nin bu doğrultuda etkilenmesini ve yapılanmasını sağlayan bir önderdi Rıfat ağabeyimiz, yoldaşımız. Kendi etrafında ilham verdiği, ufkunu açtığı genç eczacıların doğruda konumlanmasına katkı koymasıyla ilerici bir kuşak da yetiştirdi” dedi.