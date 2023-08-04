Eczacı Odası Başkanı'ndan yeni fakülteler açılmasına tepki: 'Çocuklarımızın geleceklerini çalmayın'

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan "eğitim ve kadroların kalitesi yokuş aşağı giderken" yeni eczacılık fakülteleri açılmasına tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla üç eczacılık fakültesi daha açıldı. Karara göre İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi'nde eczacılık fakülteleri kuruldu.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda özel üniversitelerin rant ve prestij için bu fakülteleri açtığını ancak mezunların ellerinde diploma ile çaresiz kaldıklarını ifade etti.

'Neden? Çünkü rant var'

Özcan "3 yeni eczacılık fakültesi daha eklendi dün gece listeye. Neden? Çünkü rant var. Eczacılık fakülteleri gibi Tıp ve diş hekimliği fakülteleri gibi bölümler prestij kaynağı ve maddi açıdan getirisi yüksek üniversiteler için" diye belirtti.

"Halbuki şunu görmek lazım. Üniversiteler sadece işsizliği öteleyen kurumlar şu anda ülkemizde" ifadesini kullanan Özcan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ve kadroların kalitesi yokuş aşağı gidiyor. Bomboş apartman üniversitelerinden mezun çocuklar bir üniversitenin aslında nasıl olması gerektiğinden habersiz ellerinde bir diploma ile dımdızlak kalıyorlar.

Bu ülkenin evlatlarının daha fazla içi boş fakülteye ihtiyacı yok.

Mesleklerin ve çocuklarımızın geleceklerini çalmayın artık…"