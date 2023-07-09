Topkapı Sarayı'nda yangın: Çökmeler meydana geldi

İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndaki tarihi ahşap restoranda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Topkapı Sarayı'na polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine bazı belediyeler su tankerleriyle destek oldu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında restoranda çökmeler meydana geldi. Ağır maddi hasarın meydana geldiği restoranda ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dış Karakol Binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da hazır bulunan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.